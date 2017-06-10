 Volkan Şen’e talipler – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’e talipler

    Volkan Şen’e talipler
    Süper Lig'in yeni takımı , F.Bahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan 'e talip oldu. Başkan , "Volkan beğendiğimiz bir oyuncu. Durumuna göre hareket edeceğiz. Her iki kanada ve forvete oyuncu alacağız. Volkan Şen için günü gelince girişim yaparız" dedi.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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