 Orada neler oluyor! – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Orada neler oluyor!

    Orada neler oluyor!

    ’nın İstanbul’a gelmeden önce Lille’in yeni hocası Bielsa ile “transfer konuşacağı” iddiaları kafaları karıştırdı.

    'nın pazartesi ya da salı günü İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor. Ancak Fransız basını moral bozan iddialarla kafa karıştırıyor. Ouest France gazetesi, Lille'in 32 yaşındaki yıldızı transfer etmek için operasyon başlattığını yazmıştı.

    'NEZAKETEN GÖRÜŞECEK'
    Transferi, 1 Temmuz'da Lille'in başına geçecek olan Marcelo Bielsa'nın bizzat istediği vurgulanıyor. Valbuena'nın, Bielsa ile bir görüşme yapacağı belirtilirken, sarı- lacivertli kaynaklar, bu görüşmenin bir nezaket görüşmesi olmaktan öte gidemeyeceğini savunuyor.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:11
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