 Mathieu sesleri – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Mathieu sesleri

    Mathieu sesleri

    Fenerbahçeli yöneticilerin Barça’dan ayrılacak olan 33 yaşındaki savunma oyuncusunun menajeri ile Fransa’da transfer pazarlığı yaptığı ortaya çıktı.

    için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertli yöneticilerin, bir süre önce Mathieu Valbuena için gittikleri Fransa'da, Barcelona'nın savunma oyuncusu Jeremy Mathieu için de girişimlerde bulunduğu belirlendi Fenerbahçeli yöneticilerin, 33 yaşındaki Fransız futbolcunun menajeriyle bir araya gelerek prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü. Sol bek ve stoper pozisyonlarında oynayan 33 yaşındaki Mathieu için Aykut Kocaman'dan onay beklendiği kaydedildi.

    Bu sezon La Liga'da 13 maça çıkarak 1 gol atan ve Barça'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mathieu'nun bonservisinin düşük bir bedelle alınacağı bilgisi paylaşıldı. 1 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli oyuncu, 2014'te Valencia'dan 20 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu.

    BARÇA STOPER OYNATTI
    5 kez Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen Mathieu, sol bek orijinli bir futbolcu ancak Barcelona'da son iki sezonda daha çok stoper olarak görev yaptı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 13 lig maçına çıkabilen 1.92'lik oyuncu, Fransa'da Sochaux, Toulouse ve Valencia formaları giydi.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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