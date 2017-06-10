Mathieu sesleri
Fenerbahçeli yöneticilerin Barça’dan ayrılacak olan 33 yaşındaki savunma oyuncusunun menajeri ile Fransa’da transfer pazarlığı yaptığı ortaya çıktı.
Bu sezon La Liga'da 13 maça çıkarak 1 gol atan ve Barça'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mathieu'nun bonservisinin düşük bir bedelle alınacağı bilgisi paylaşıldı. 1 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli oyuncu, 2014'te Valencia'dan 20 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu.
BARÇA STOPER OYNATTI
5 kez Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen Mathieu, sol bek orijinli bir futbolcu ancak Barcelona'da son iki sezonda daha çok stoper olarak görev yaptı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 13 lig maçına çıkabilen 1.92'lik oyuncu, Fransa'da Sochaux, Toulouse ve Valencia formaları giydi.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:01
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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