 İspanyollar ‘Cop’ dedi – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    İspanyollar ‘Cop’ dedi

    İspanyollar ‘Cop’ dedi

    Sarı-lacivertlilerle ilgili bir iddia da İspanyollardan geldi.

    ElDemsmarque Betis gazetesi, Kanarya'nın Hırvat forvet oyurcusu için Sporting Gijon ile dirsek temasında olduğunu ileri sürdü. Haberin detayında Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncuyu uygun bir fiyata bitirmek istediği aksi takdirde kiralama yoluna gideceği ifade edildi.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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