İleri bir noktadayız
Fransız basınına kısa bir açıklama yapan Faslı sağ kanat oyuncusu, “Fenerbahçe’ye transferimde ileri bir noktaya geldik” deyip müjdeyi verdi. “İş bitti” yorumları yapıldı.
3 YILLIK KONTRAT
Sport365, Nabil Dirar'ın Fenerbahçeli olacağını duyururken, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun 3 yıllık sözleşmeye imza atacağını duyurmuştu. Dün de Dirar, kendisi itiraf etti. İlk kez Fenerbahçe hakkında konuşan yıldız futbolcu, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye transferimde ileri bir noktaya geldik" ifadelerini kullandı.
Borsarama Dergisi, "Dirar ağzından kaçırdı, demek ki transfer bitme noktasına gelmiş" diye yazarken, imzaların atılmasının an meselesi olduğunu duyurdu.
DİRAR GELİRSE LENS YOK
Monaco'nun Dirar'ı bonservis bedeli talep etmeden Fenerbahçe'ye vereceği ileri sürülmüştü ancak bu bilgi gerçek dışı çıktı. Pazarlıkları 4 milyon euro'dan açan Fransız ekibinin, rakamı makul bir seviyeye çektiği öğrenildi. Dirar'ın transferi Lens'ten vazgeçildiği anlamına geliyor.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:26
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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