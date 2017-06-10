 İleri bir noktadayız – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    İleri bir noktadayız

    İleri bir noktadayız

    Fransız basınına kısa bir açıklama yapan Faslı sağ kanat oyuncusu, “’ye transferimde ileri bir noktaya geldik” deyip müjdeyi verdi. “İş bitti” yorumları yapıldı.

    , son dakikada bir pürüz çıkmazsa önümüzdeki sezon çubuklu formayı giyecek. Fenerbahçeli yöneticiler Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat, Fransa'da görüştükleri Monacolu yöneticilerle el sıkışırken, oyuncu ile de her konuda anlaşmaya vararak İstanbul'a döndü.

    3 YILLIK KONTRAT
    Sport365, Nabil Dirar'ın Fenerbahçeli olacağını duyururken, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun 3 yıllık sözleşmeye imza atacağını duyurmuştu. Dün de Dirar, kendisi itiraf etti. İlk kez hakkında konuşan yıldız futbolcu, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye transferimde ileri bir noktaya geldik" ifadelerini kullandı.

    Borsarama Dergisi, "Dirar ağzından kaçırdı, demek ki transfer bitme noktasına gelmiş" diye yazarken, imzaların atılmasının an meselesi olduğunu duyurdu.

    DİRAR GELİRSE LENS YOK
    Monaco'nun Dirar'ı bonservis bedeli talep etmeden Fenerbahçe'ye vereceği ileri sürülmüştü ancak bu bilgi gerçek dışı çıktı. Pazarlıkları 4 milyon euro'dan açan Fransız ekibinin, rakamı makul bir seviyeye çektiği öğrenildi. Dirar'ın transferi Lens'ten vazgeçildiği anlamına geliyor.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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