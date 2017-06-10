 ''F.Bahçe çok ciddi'' – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    ''F.Bahçe çok ciddi''

    ''F.Bahçe çok ciddi''

    Ukrayna basını, ’nin ’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan sol kanat ile güçlü şekilde ilgilendiğini yazdı.

    'de teknik direktör Markus Weinzierl'a hakaret ettiği için ipi çekilen Evgen Konoplyanka, Alman ekibiyle köprülere tamamen attı. Ayrılması kesin ve artık sadece hangi rotayı takip edeceği konuşuluyor. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Ukraynalı sol kanat oyuncusunun peşinde Slavia Prag da var.

    TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDER
    Aslında Çek Ligi'nde Konoplyanka'nın maliyetini karşılaşacak bir kulüp yok. Ancak Slavia Prag, Çinli yatırımcı bulduğu için ilk defa pahalı transfer yapabilecek seviyeye geldi. Ukrayna basını 'nin de güçlü bir şekilde Konoplyanka ile ilgilendiğini, oyuncunun Türkiye'ye gitmeyi Slavia'ya tercih edeceğini yazdı.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:08
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