''F.Bahçe çok ciddi''
Ukrayna basını, Fenerbahçe’nin Schalke’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan sol kanat Evgen Konoplyanka ile güçlü şekilde ilgilendiğini yazdı.
TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDER
Aslında Çek Ligi'nde Konoplyanka'nın maliyetini karşılaşacak bir kulüp yok. Ancak Slavia Prag, Çinli yatırımcı bulduğu için ilk defa pahalı transfer yapabilecek seviyeye geldi. Ukrayna basını Fenerbahçe'nin de güçlü bir şekilde Konoplyanka ile ilgilendiğini, oyuncunun Türkiye'ye gitmeyi Slavia'ya tercih edeceğini yazdı.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:08
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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