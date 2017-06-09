 Karnezis bitmiş! – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Karnezis bitmiş!

    Karnezis bitmiş!
    F.Bahçe'de kaleci adayları sadece Kameni değil. Harun Tekin, David Ospina ve de görüşülen isimler arasında. Udinese'de oynayan Karnezis için ise oldukça iddialı bir habere imza atıldı. Nova Sport, Yunan file bekçisinin 13 Mayıs tarihinde F.Bahçe ile anlaştığını ve İstanbul'a gitmeye hazırlandığını duyurdu.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:02
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