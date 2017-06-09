Kameni ABD’ye

İspanya'dan Le Opinion gazetesi, Fenerbahçe'nin gündemindeki Carlos Kameni için yolun ABD'ye düştüğünü yazdı. Malaga'da yol ayrımına gelen Kamerunlu file bekçisinin ailesini ve futbol sonrası geleceğini düşündüğünü için MLS'te oynayarak emeklilik sonrasındaki hayatını da garanti altına almayı tercih ettiğini yazıldı.