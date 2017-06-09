 Kameni ABD’ye – Fotomaç – 09 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kameni ABD’ye

    Kameni ABD’ye
    İspanya'dan Le Opinion gazetesi, Fenerbahçe'nin gündemindeki Carlos Kameni için yolun ABD'ye düştüğünü yazdı. Malaga'da yol ayrımına gelen Kamerunlu file bekçisinin ailesini ve futbol sonrası geleceğini düşündüğünü için MLS'te oynayarak emeklilik sonrasındaki hayatını da garanti altına almayı tercih ettiğini yazıldı.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kameni ABD’ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.