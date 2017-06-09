'Kalırsa Sow yapar'
Aykut Kocaman, Moussa'nın takımda tutulmasını istiyor. Tecrübeli hocanın, 15 isabetli şuttan 12 gol çıkaran Senegalli için, “Pozisyon hazırlarsak en az 20 gol atar” raporu verdiği belirlendi.
AL AHLİ'Yİ BEN İKNA EDERİM!
Moussa için tek sıkıntı Al Ahli'nin bonservisiyle satmak istemesi. Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'de kalma fikrini taşıması ise avantaj. Moussa'nın yöneticilere, "Siz kalmam konusunda irade ortaya koyarsanız, ben Al Ahli ile konuşup ikna ederim" dediği belirtiliyor.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:59
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 5
Yorum
VELI süper transfer demeniz icin illa bir star mi gelmesi lazim. begenmediginiz scubic hasan ali yi yerle bir etti. transfer isabet olur bence
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Demirören'den Arda Turan açıklaması
Toplam 18
Yorum
Tufan ayvalık Sn demirören bjk şampiyon yapmaya uğraşmaktan vakit ayıramadığın milli takımlar saldım çayıra laubali,sorumsuz,saygısız ve sorunlu yazık
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Mücadele görmedik
Toplam 12
Yorum
Çayelispor Bursaspor maçında yaşanan görüntüler FENERBAHÇEnin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu tescil etmiştir..
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