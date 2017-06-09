 'Kalırsa Sow yapar' – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    'Kalırsa Sow yapar'

    'Kalırsa Sow yapar'

    , Moussa'nın takımda tutulmasını istiyor. Tecrübeli hocanın, 15 isabetli şuttan 12 gol çıkaran Senegalli için, “Pozisyon hazırlarsak en az 20 gol atar” raporu verdiği belirlendi.

    'de resmen açıklanmasa da teknik direktör gözüyle bakılan 'ın 'un şartlar elverirse kadroda tutulmasını istediği öğrenildi. Kocaman'ın başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmede Sow'un yararlılığını istatistiklerle ortaya koyarak, "Beşiktaş'ta Talisca, 22 pozisyonda 13 gol atmış. Sow da aynı sayıda pozisyona girip 12 gol kaydetmiş. Eğer takımda tutar ve daha çok pozisyon hazırlarsak gelecek sezon en az 20 golü bulur" dediği ifade edildi.

    AL AHLİ'Yİ BEN İKNA EDERİM!
    Moussa için tek sıkıntı Al Ahli'nin bonservisiyle satmak istemesi. Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'de kalma fikrini taşıması ise avantaj. Moussa'nın yöneticilere, "Siz kalmam konusunda irade ortaya koyarsanız, ben Al Ahli ile konuşup ikna ederim" dediği belirtiliyor.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:59
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