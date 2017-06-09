 'Değeri düşmesin!' – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    'Değeri düşmesin!'

    'Değeri düşmesin!'

    Eleştirilen için ‘Daha iyi kaç forvet bulabilirsiniz?’ diyerek şaşırtan ’ın amacı belli oldu: Satılırsa fiyatı düşmesin; kalırsa moral olsun.

    Sarı-lacivertli takımda Robin 'nin geleceği belirsizliğini koruyor. 'ın, 'Van Persie'den daha iyi kaç forvet bulabilirsiniz?' sözleri, Hollandalı yıldızı 'takımda tutacağı' şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Kocaman'ın bu sözleri taktik gereği kullandığı belirtiliyor. Tecrübeli hocanın, fiziksel yetersizliği nedeniyle Van Persie'yi aslında kadrosunda çok fazla düşünmediği ancak piyasasının ve fiyatının düşmesini engellemek için bu şekilde konuştuğu iddia edildi. Kurt çalıştırıcı, Robin van Persie'nin takımda kalması halinde ise bu açıklamalarıyla onu motive etmiş oldu.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:02
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