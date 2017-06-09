Bir Musa daha
Fenerbahçe’nin, Leicester’in geçen yaz 20 milyon euro ödeyerek renklerine kattığı Nijeryalı Ahmed Musa’yı kiralamak için harekete geçtiği ortaya çıktı.
20 MİLYON EURO'YA ALDILAR
2010'da ülkesinin ekiplerinden Hollanda'nın Venlo kulübüne transfer olan Ahmed Musa, 2012'de 5 milyon euro'ya CSKA'ya, oradan ise 2016'da 20 milyon euro'ya Leicester'a geçiş yapmıştı. 1.70'lik futbolcu, Leicester'da sadece 7'si ilk 11'de 21 lig maçında oynadı, 2 gol attı.
SÜRATLİ VE DE TEKNİK
İnanılmaz süratinin yanı sıra müthiş bir top tekniği olan Ahmet Musa, 61 kez formasını giydiği Nijerya Milli Takımı'nda 13 gol attı. Musa forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:18
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 5
Yorum
VELI süper transfer demeniz icin illa bir star mi gelmesi lazim. begenmediginiz scubic hasan ali yi yerle bir etti. transfer isabet olur bence
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Demirören'den Arda Turan açıklaması
Toplam 18
Yorum
Tufan ayvalık Sn demirören bjk şampiyon yapmaya uğraşmaktan vakit ayıramadığın milli takımlar saldım çayıra laubali,sorumsuz,saygısız ve sorunlu yazık
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Mücadele görmedik
Toplam 12
Yorum
Çayelispor Bursaspor maçında yaşanan görüntüler FENERBAHÇEnin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu tescil etmiştir..
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