 Bir Musa daha – Fotomaç – 09 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bir Musa daha

    Bir Musa daha

    ’nin, Leicester’in geçen yaz 20 milyon euro ödeyerek renklerine kattığı Nijeryalı ’yı kiralamak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

    F.Bahçe'ye Moussa Sow'dan sonra bir Musa daha mı? Sarı-lacivertliler, Leicester City'nin 24 yaşındaki Nijeryalı forveti Ahmed Musa'yla ilgilendiği ortaya çıktı. Ada ekibinde beklentileri karşılayamayan Musa'nın daha çok süre alma adına Türkiye'de oynama fikrine sıcak baktığı, oyuncuyu kiralamak isteyen F.Bahçe'nin, Leicester'lı yetkililerle de temasa geçtiği öğrenildi.

    20 MİLYON EURO'YA ALDILAR
    2010'da ülkesinin ekiplerinden Hollanda'nın Venlo kulübüne transfer olan , 2012'de 5 milyon euro'ya CSKA'ya, oradan ise 2016'da 20 milyon euro'ya Leicester'a geçiş yapmıştı. 1.70'lik futbolcu, Leicester'da sadece 7'si ilk 11'de 21 lig maçında oynadı, 2 gol attı.

    SÜRATLİ VE DE TEKNİK
    İnanılmaz süratinin yanı sıra müthiş bir top tekniği olan Ahmet Musa, 61 kez formasını giydiği Nijerya Milli Takımı'nda 13 gol attı. Musa forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bir Musa daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.