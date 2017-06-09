8 delege gitmiyor

F.Bahçe yönetimi, sezon başından bu yana şikayet ettiği TFF ile ilgili tepkisini sezonun bitmesiyle beraber 'eyleme' geçirmeye başladı. Sarı-lacivertli kulüp, TFF'deki 8 delegesini, bugün ve yarın Ankara'da yapılacak Genel Kurul'a göndermeme kararı aldı. Sarı-lacivertli yöneticiler, hem TFF'yi, hem de kulüpleri protesto etmeyi sürdürecekler.