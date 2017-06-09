 8 delege gitmiyor – Fotomaç – 09 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    8 delege gitmiyor

    8 delege gitmiyor
    F.Bahçe yönetimi, sezon başından bu yana şikayet ettiği TFF ile ilgili tepkisini sezonun bitmesiyle beraber 'eyleme' geçirmeye başladı. Sarı-lacivertli kulüp, TFF'deki 8 delegesini, bugün ve yarın Ankara'da yapılacak Genel Kurul'a göndermeme kararı aldı. Sarı-lacivertli yöneticiler, hem TFF'yi, hem de kulüpleri protesto etmeyi sürdürecekler.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:46
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    8 delege gitmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.