Van Persie kalıyor!
Kocaman, gözden çıkarılan Hollandalı yıldızın takımda tutulmasını istedi: Onun ayarında bir golcüyü almamız zor. Tecrübesi çok. Yararlanabiliriz
Golcü oyuncu, ilk yılında teknik direktör Vitor Pereira ile sorunlar yaşamış, Advocaat döneminde de istediği süreleri alamamıştı. Attığı 36 gole rağmen performansı yetersiz bulunan Van Persie için Kocaman'ın kondisyoner Fatih Yıldız'dan özel bir çalışma programı hazırlamasını istediği öğrenildi. Bu program ile Van Persie'nin eski kondisyon seviyesini yakalaması hedeflenecek.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:55
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
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