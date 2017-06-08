 Van Persie kalıyor! – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Van Persie kalıyor!

    Van Persie kalıyor!

    Kocaman, gözden çıkarılan Hollandalı yıldızın takımda tutulmasını istedi: Onun ayarında bir golcüyü almamız zor. Tecrübesi çok. Yararlanabiliriz

    , Robin van Persie'nin de takımda tutulmasını istedi. Tecrübeli hocanın, yönetime, "Bu kalitede bir golcüyü bulmamız zor. Tecrübesinden yararlanabiliriz" dediği, bunun üzerine Robin'in satışından vazgeçildiği belirtildi.

    Golcü oyuncu, ilk yılında teknik direktör Vitor Pereira ile sorunlar yaşamış, Advocaat döneminde de istediği süreleri alamamıştı. Attığı 36 gole rağmen performansı yetersiz bulunan Van Persie için Kocaman'ın kondisyoner Fatih Yıldız'dan özel bir çalışma programı hazırlamasını istediği öğrenildi. Bu program ile Van Persie'nin eski kondisyon seviyesini yakalaması hedeflenecek.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:55
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