Rodriguinho belirsiz!..

Brezilya basını, Corinthians'ın yıldızı Rodriguinho'nun geleceğinin Fenerbahçe'den aldığı yeni teklif sonrası belirsizliğe büründüğünü yazdı. Sambacı 10 numaranın, takımı ile kontratını 2019'a kadar uzattığını hatırlatan 'meutimao. com' sitesi, son dönemde Brezilya Milli Takımı'na yükselmeyi başardığına da vurgu yaptı.