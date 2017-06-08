 Hırçınlıkta zirve Topal’ın – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Hırçınlıkta zirve Topal’ın

    Hırçınlıkta zirve Topal’ın

    Sarı-lacivertli takımda bu sezon ligde en çok kart gören oyuncu 8 sarı kart, 1 kırmızı kart alan oldu. Topal’ı 8 sarı, 1 kırmızı kart ile Martin Skrtel ve 8 kez sararan Alper izledi

    Fenerbahçe'de 2016-17 sezonunda ligde en çok kart gören oyuncu oldu. Tecrübeli futbolcu sezonu 9 sarı ve 1 kırmızı kart ile tamamladı. Topal'ı 8 sarı 1 kırmızı kart alan Martin Skrtel takip etti. Alper Potuk 8, Hasan Ali ile Jeremain Lens yedişer sarı kart görürlerken, Josef De Souza 6 sarı ve 1 kırmızı, Volkan Demirel ise 5 sarı kart aldı. Toplamda 87 sarı, 4 kırmızı kart gören sarı-lacivertli ekipte kızaran isimler savunma hattından çıktı.

    Defansın temelini oluşturan 4 futbolcu Mehmet Topal, Simon Kjaer, Skrtel ve Josef de Souza birer kırmızı kart gördü.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:11
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