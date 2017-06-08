Fener kasırgası

Fransa’ya çıkarma yapan yöneticiler Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat önce Lyon Başkanı Aulas ile sonra Valbuena ve eşi Fanny Lafon’la görüşüp, anlaştı. F.Bahçeli yöneticiler bugün de Lyon’dan Monaco’ya geçerek Dirar için Fransızlar’la masaya oturacak. Monaco ile de anlaşma sağlanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sezon futbolda büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, güçlü bir kadro oluşturma yolunda önemli adımlar atıyor. Sarı-lacivertli ekip transferdeki öncelikli isimlerden Lyon'un maestrosu Mathieu Valbuena ve Monaco'nun sağ kanat oyuncusu Nabil Dirar için Fransa seferine çıktı. Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat'tan oluşan heyet, banka teminat mektuplarıyla birlikte dün sabah saat 10.10 uçağıyla direkt Lyon'a uçtu. Heyet, burada Lyon Başkanı Michel Aulas ve hem avukat hem de yönetici olan oğlu Alexandre ile bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşme sonunda her konuda anlaşma sağlandı.



F.Bahçeli yöneticiler akşam da Valbuena ve geçen sezon Türkiye'ye gelmeyi reddeden eşi Fanny Lafon ile yemekte buluştu. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen görüşmede taraflar el sıkıştı. Yıldırım, Mosturoğlu ve Fırat bugün ise saat 15.20 uçağıyla Nice üzerinden Monaco'ya geçecek. Dirar transferine son noktayı koyacak olan F.Bahçeli yöneticiler, Monaco Asbaşkanı Vasilyev ve takım menajeri Veronico'la görüşecek. F.Bahçe 31 yaşındaki Fas'lı yıldızla daha önce anlaşmıştı. Kanarya'nın transferdeki bir diğer hedefi ise Andre Castro. Kasımpaşa ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki orta saha oyuncusu F.Bahçe'ye çok yakın