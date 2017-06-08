Fener kasırgası
Fransa’ya çıkarma yapan yöneticiler Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat önce Lyon Başkanı Aulas ile sonra Valbuena ve eşi Fanny Lafon’la görüşüp, anlaştı. F.Bahçeli yöneticiler bugün de Lyon’dan Monaco’ya geçerek Dirar için Fransızlar’la masaya oturacak. Monaco ile de anlaşma sağlanacağına kesin gözüyle bakılıyor.
F.Bahçeli yöneticiler akşam da Valbuena ve geçen sezon Türkiye'ye gelmeyi reddeden eşi Fanny Lafon ile yemekte buluştu. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen görüşmede taraflar el sıkıştı. Yıldırım, Mosturoğlu ve Fırat bugün ise saat 15.20 uçağıyla Nice üzerinden Monaco'ya geçecek. Dirar transferine son noktayı koyacak olan F.Bahçeli yöneticiler, Monaco Asbaşkanı Vasilyev ve takım menajeri Veronico'la görüşecek. F.Bahçe 31 yaşındaki Fas'lı yıldızla daha önce anlaşmıştı. Kanarya'nın transferdeki bir diğer hedefi ise Andre Castro. Kasımpaşa ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki orta saha oyuncusu F.Bahçe'ye çok yakın
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:45
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
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