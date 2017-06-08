 En zoru Alex’ti – Fotomaç – 08 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    En zoru Alex’ti

    En zoru Alex’ti

    Manchester City’li Fernando: Ronaldo ve Messi’ye karşı da oynadım. Ancak savunmakta en zorlandığım oyuncu harika paslar atan Alex’ti

    Manchester City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, karşılıklı oynaması en zor oyuncunun Alex de Souza olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Cristiano Ronaldo, Messi gibi dünyanın en iyi oyuncularına karşı oynadım. Ancak sahada oynayan herkesi şaşırtacak olan, sessiz gözüken ama harika paslar atan Alex'ti. Evet Fenerbahçe'deydi" ifadelerini kullandı.

    ONUN YÜZÜNDEN FIRÇA YEDi
    Fernando, Alex'le ilgili anısını ise şöyle anlattı: 2008/09'da onlara karşı bir maç oynuyoruz. (Porto-FB). Benim de ilk Şampiyonlar Ligi maçımdı. Onu kontrol ediyordum. O kadar hızlı bir oyuncu olmadığını düşünüyordum. Birden koşmaya başladı ve ve topa inanılmaz bir kafa vurdu. Kalecimiz kurtardı ama hocam beni kenara çağırdı ve uyardı."
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    En zoru Alex’ti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.