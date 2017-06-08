En zoru Alex’ti

Manchester City’li Fernando: Ronaldo ve Messi’ye karşı da oynadım. Ancak savunmakta en zorlandığım oyuncu harika paslar atan Alex’ti

Manchester City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, karşılıklı oynaması en zor oyuncunun Alex de Souza olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Cristiano Ronaldo, Messi gibi dünyanın en iyi oyuncularına karşı oynadım. Ancak sahada oynayan herkesi şaşırtacak olan, sessiz gözüken ama harika paslar atan Alex'ti. Evet Fenerbahçe'deydi" ifadelerini kullandı.



ONUN YÜZÜNDEN FIRÇA YEDi

Fernando, Alex'le ilgili anısını ise şöyle anlattı: 2008/09'da onlara karşı bir maç oynuyoruz. (Porto-FB). Benim de ilk Şampiyonlar Ligi maçımdı. Onu kontrol ediyordum. O kadar hızlı bir oyuncu olmadığını düşünüyordum. Birden koşmaya başladı ve ve topa inanılmaz bir kafa vurdu. Kalecimiz kurtardı ama hocam beni kenara çağırdı ve uyardı."