 Dick Advocaat: Gruptan çıkabiliriz – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Dick : Gruptan çıkabiliriz

    Dick Advocaat: Gruptan çıkabiliriz
    Hollanda Milli Takımı'nda işbaşı yapan Dick , Lüksemburg maçı öncesi umut dağıttı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Şu anda önemli olan iyi futbol değil puanları toplamak. Buna Lüksemburg maçıyla başlamak zorundayız. Sonra Fransa ve Bulgaristan ile çok önemli 2 maça çıkacağız. Gruptan çıkmak için yeterli kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Grup hala her sonuca açık" dedi.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:29
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