Beklenen son

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Bu sezon bekleneni veremeyen Ozan Tufan ve Volkan Şen gözden çıkarıldı Ozan büyük olasılıkla kiralık verilecek... Şen için de ABD iddiaları dolaşıyor
7 GOL ATTI ANCAK...
Eşi Amerikalı olan Volkan Şen'in ise ABD'den bazı takımlarla dirsek temasında olduğu iddia ediliyor. Yönetimin iki oyuncunun da gitmeleri için kolaylık sağlayacağı kaydedildi. 22 yaşındaki Ozan Tufan bu sezon 49 maçta oynadı, 7 gol atıp, 3 asist gerçekleştirdi. 2020'ye kadar mukavelesi var. 29 yaşındaki Volkan Şen ise 35 maçta 2 gol, 4 asist üretti. Sözleşmesi seneye bitecek.
İYİ BAŞLADI KÖTÜ BİTİRDİ
Lige iyi başlayan Volkan Şen, ikinci yarıdaki performansıyla gözden düştü. Özellikle 26. haftadaki Karabük maçı Şen'in ipini çekti. 68'de oyuna girdikten sonra bir sakatlık pozisyonunda yerde fazla yatan tecrübeli oyuncu, Advocaat tarafından 10 dakika sonra tekrar kenara alınınca isyan etmişti.
Emre BOL
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:13
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
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