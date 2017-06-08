 Beklenen son – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Beklenen son

    Bu sezon bekleneni veremeyen ve gözden çıkarıldı Ozan büyük olasılıkla kiralık verilecek... Şen için de ABD iddiaları dolaşıyor

    Bursaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen Ozan Tufan ile Volkan Şen'e ayrılık yolu göründü. Yönetimden sızan bilgiler bu sezon beklentilerin uzağında kalan iki oyuncunun, gelecek sezonun kadrosunda düşünülmediği yönünde. büyük olasılıkla kiraya verilecek. Genç ön liberoya, İspanya'nın Real Sociedad takımının talip olduğu öğrenildi. Görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

    7 GOL ATTI ANCAK...
    Eşi Amerikalı olan Volkan Şen'in ise ABD'den bazı takımlarla dirsek temasında olduğu iddia ediliyor. Yönetimin iki oyuncunun da gitmeleri için kolaylık sağlayacağı kaydedildi. 22 yaşındaki Ozan Tufan bu sezon 49 maçta oynadı, 7 gol atıp, 3 asist gerçekleştirdi. 2020'ye kadar mukavelesi var. 29 yaşındaki Volkan Şen ise 35 maçta 2 gol, 4 asist üretti. Sözleşmesi seneye bitecek.

    İYİ BAŞLADI KÖTÜ BİTİRDİ
    Lige iyi başlayan , ikinci yarıdaki performansıyla gözden düştü. Özellikle 26. haftadaki Karabük maçı Şen'in ipini çekti. 68'de oyuna girdikten sonra bir sakatlık pozisyonunda yerde fazla yatan tecrübeli oyuncu, Advocaat tarafından 10 dakika sonra tekrar kenara alınınca isyan etmişti.

    Emre BOL
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:13
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