U-21 heyecanı
Fenerbahçe'nin gençleri Süper Kupa maçına çıkıyor. 21 Yaş Altı Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün 16.30'da İnegöl Stadı'nda Boluspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Şenol Çorlu ve öğrencilerinin hedefi kupayı kazanmak.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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