U-21 heyecanı

Fenerbahçe'nin gençleri Süper Kupa maçına çıkıyor. 21 Yaş Altı Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün 16.30'da İnegöl Stadı'nda Boluspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Şenol Çorlu ve öğrencilerinin hedefi kupayı kazanmak.