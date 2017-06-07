 U-21 heyecanı – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    U-21 heyecanı

    U-21 heyecanı
    Fenerbahçe'nin gençleri Süper Kupa maçına çıkıyor. 21 Yaş Altı Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün 16.30'da İnegöl Stadı'nda Boluspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Şenol Çorlu ve öğrencilerinin hedefi kupayı kazanmak.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:53
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