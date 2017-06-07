 Takım ay sonu toparlanıyor – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Takım ay sonu toparlanıyor

    Takım ay sonu toparlanıyor
    Kupayı Atiker Konyaspor'un kazanmasıyla , Avrupa Ligi'nde iki ön eleme oynama durumuyla karşı karşıya kalmıştı. Sarı-lacivertliler bu sebeple sezonu erken açacak. Kanarya, Avrupa'da ilk maçına 27 Temmuz'da çıkacak. F.Bahçe, 28 Haziran'da top başı yapacak. Ayın 30'unda ise Topuk Yaylası'na geçecek. 10 gün burada çalıştıktan sonra yurt dışında bir turnuvaya katılacak.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:48
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