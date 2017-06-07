Takım ay sonu toparlanıyor
Kupayı Atiker Konyaspor'un kazanmasıyla Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde iki ön eleme oynama durumuyla karşı karşıya kalmıştı. Sarı-lacivertliler bu sebeple sezonu erken açacak. Kanarya, Avrupa'da ilk maçına 27 Temmuz'da çıkacak. F.Bahçe, 28 Haziran'da top başı yapacak. Ayın 30'unda ise Topuk Yaylası'na geçecek. 10 gün burada çalıştıktan sonra yurt dışında bir turnuvaya katılacak.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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