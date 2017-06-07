Roman: F.Bahçe’yi seviyorum
Roman Neustadter, F.Bahçe'ye geldiği için asla pişman olmadığını söyledi. Rus futbolcu, "Türk insanı çok yardımsever. Burayı seviyorum" dedi. Neustadter, F.Bahçe'de daha fazla zaman almayı umduğunu ancak Kjaer ve Skrtel'in savunmada çok iyi performans sergilediğini sözlerine ekledi.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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