 Roman: F.Bahçe’yi seviyorum – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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HEPSİ
    07 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Roman: F.Bahçe’yi seviyorum

    Roman: F.Bahçe’yi seviyorum
    , F.Bahçe'ye geldiği için asla pişman olmadığını söyledi. Rus futbolcu, "Türk insanı çok yardımsever. Burayı seviyorum" dedi. Neustadter, F.Bahçe'de daha fazla zaman almayı umduğunu ancak Kjaer ve Skrtel'in savunmada çok iyi performans sergilediğini sözlerine ekledi.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:42
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