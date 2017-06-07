Ortadan 22 gol geldi
Fenerbahçe sezonu 60 golle tamamlarken, bunların 12'sini Moussa Sow kaydetti.
Sarı-lacivertlilerin ikinci en skorer ismi ise 9 kez fileleri havalandıran Robin van Persie oldu. Aatıf ve Josef 5'er, Fernandao, Lens, Mehmet Topal ve Emenike 4'er gol buldu. Gollerin yarısı hücum hattından geldi. Sow, Van Persie, Emenike ve Fernandao, toplam 29 defa ağları sarstı. Eleştirilen orta sahada ise 22 gole imza attı. Sarı-lacivertlilerin bulduğu diğer dört golü ise rakip oyuncular kendi kalelerine attı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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