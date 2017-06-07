Ortadan 22 gol geldi

Fenerbahçe sezonu 60 golle tamamlarken, bunların 12'sini Moussa Sow kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin ikinci en skorer ismi ise 9 kez fileleri havalandıran Robin van Persie oldu. Aatıf ve Josef 5'er, Fernandao, Lens, Mehmet Topal ve Emenike 4'er gol buldu. Gollerin yarısı hücum hattından geldi. Sow, Van Persie, Emenike ve Fernandao, toplam 29 defa ağları sarstı. Eleştirilen orta sahada ise 22 gole imza attı. Sarı-lacivertlilerin bulduğu diğer dört golü ise rakip oyuncular kendi kalelerine attı.