Kocaman’a veda töreni
Atiker Konyaspor, önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe'yi çalıştırmaya başlayacak olan Aykut Kocaman'a bugün bir veda töreni düzenleyecek.
Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki taraftara açık veda töreni saat 16.00'da başlayacak. İlk olarak basının önüne çıkıp soruları yanıtlayacak olan 52 yaşındaki çalıştırıcı, Saat 17.00'de ise sahaya inip taraftarla buluşacak. Fenerbahçe'nin bu vedadan sonra Aykut Kocaman 'ı açıklaması bekleniyor.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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