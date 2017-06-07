 Kocaman’a veda töreni – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Kocaman’a veda töreni

    Kocaman’a veda töreni

    Atiker Konyaspor, önümüzdeki sezondan itibaren 'yi çalıştırmaya başlayacak olan 'a bugün bir veda töreni düzenleyecek.

    Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki taraftara açık veda töreni saat 16.00'da başlayacak. İlk olarak basının önüne çıkıp soruları yanıtlayacak olan 52 yaşındaki çalıştırıcı, Saat 17.00'de ise sahaya inip taraftarla buluşacak. 'nin bu vedadan sonra 'ı açıklaması bekleniyor.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:14
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