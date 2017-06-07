Emenike kriz oldu
Lokomotiv’in hocası Semin, Nijeryalı forveti istedi. Yönetim ise formu ve maliyeti nedeniyle karşı çıktı.
Fenerbahçe'de adı gönderilecekler arasında yer alan Emmanuel Emenike'nin adı Lokomotiv Moskova yönetiminde transfer masasına yatırıldı. Teknik direktör Yuri Semin, Nijeryalı forveti ısrarla kadrosunda görmek istediğini yönetimine iletti. Ancak Rus devinin idarecileri, Semin'e sert şekilde karşı çıktı.
ONU İSTEMİYORUZ
Lokomotiv Moskova yönetimi, sarı-lacivertliler ile 1 yıl daha kontratı olan Emenike'ye olumsuz baktıklarını teknik direktör Yuri Semin'e söylediler. Moskova yönetimi "Hem pahalı hem de sezon boyunca güvenilecek bir oyuncu değil. 30 yaşına geldi. Onu alıp son sahibi olmasını istemiyoruz" dediler.
ONU İSTEMİYORUZ
Lokomotiv Moskova yönetimi, sarı-lacivertliler ile 1 yıl daha kontratı olan Emenike'ye olumsuz baktıklarını teknik direktör Yuri Semin'e söylediler. Moskova yönetimi "Hem pahalı hem de sezon boyunca güvenilecek bir oyuncu değil. 30 yaşına geldi. Onu alıp son sahibi olmasını istemiyoruz" dediler.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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