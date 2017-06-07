 Emenike kriz oldu – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Emenike kriz oldu

    Emenike kriz oldu

    Lokomotiv’in hocası Semin, Nijeryalı forveti istedi. Yönetim ise formu ve maliyeti nedeniyle karşı çıktı.

    'de adı gönderilecekler arasında yer alan Emmanuel Emenike'nin adı yönetiminde transfer masasına yatırıldı. Teknik direktör Yuri Semin, Nijeryalı forveti ısrarla kadrosunda görmek istediğini yönetimine iletti. Ancak Rus devinin idarecileri, Semin'e sert şekilde karşı çıktı.

    ONU İSTEMİYORUZ
    Lokomotiv Moskova yönetimi, sarı-lacivertliler ile 1 yıl daha kontratı olan Emenike'ye olumsuz baktıklarını teknik direktör Yuri Semin'e söylediler. Moskova yönetimi "Hem pahalı hem de sezon boyunca güvenilecek bir oyuncu değil. 30 yaşına geldi. Onu alıp son sahibi olmasını istemiyoruz" dediler.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:44
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