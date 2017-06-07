 Al Aatıf’ı ver Sakıb’ı – Fotomaç – 07 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Al Aatıf’ı ver Sakıb’ı

    Al Aatıf’ı ver Sakıb’ı
    Kanarya savunmasını güçlendirmek için harekete geçti. Gündemdeki isimlerden olan Sakıb Aytaç için Antalyaspor ile temas kuruldu. Akdeniz ekibine kadroda düşünülmeyen Aatif takasta önerildi. Antalya'nın hocası 'ın da Faslı yıldıza sıcak baktığı biliniyor.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Al Aatıf’ı ver Sakıb’ı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.