Al Aatıf’ı ver Sakıb’ı
Kanarya savunmasını güçlendirmek için harekete geçti. Gündemdeki isimlerden olan Sakıb Aytaç için Antalyaspor ile temas kuruldu. Akdeniz ekibine kadroda düşünülmeyen Aatif takasta önerildi. Antalya'nın hocası Rıza Çalımbay'ın da Faslı yıldıza sıcak baktığı biliniyor.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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