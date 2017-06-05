Ozan İspanya'ya

Aziz Yıldırım, R.Sociedad’dan bomba gibi dönen Bruma’yı örnek gösterdi. 22 yaşındaki orta saha La Liga’daki Bask kulübüne bedelsiz kiralanıp Portekizli yıldız gibi gelişmesi planlanıyor.

F.Bahçe'yle Beşiktaş'ın transfer savaşına neden olan Ozan Tufan, tercihini sarı-lacivert renklerden yana yaptı ama transfer sürecindeki popülaritesini sahaya yansıtamadı. F.Bahçe'de beklenen patlamayı yapamayan 22 yaşındaki orta saha için Başkan Aziz Yıldırım, sürpriz bir karar verdi. Yıldırım, bonservisine 7 milyon euro verdiği Ozan için, "Gitsin 1 yıl kiralık oynasın. Adam olarak dönerse bizimdir. Yoksa silinip giden birçok futbolcu gibi o da genç yaşında tarih olur" değerlendirmesiyle milli futbolcuya rest çekti.



BU SEZON 5 GOL 3 ASİST

Yönetim Ozan'ı La Liga'dan bir takıma kiralayarak G.Saraylı Bruma'nın bu sezonki patlamasını yapmayı planlıyor. Kiralamak için düşünülen kulüp de Portekizli yıldızın G.Saray'a bomba gibi dönmesine neden olan R.Sociedad. Bask ekibine bedelsiz gönderilecek genç futbolcu için kiralama bedeli alınmayacak ve maaşının bir kısmı da kulüp tarafından ödenecek. Bu sezon 39 maçta forma giyen Ozan, 5 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koyarken, oynadığı silik futbolla birçok maçta sarı-lacivertli futbolseverlerin tepkisini çekti.