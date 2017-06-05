 Ozan İspanya'ya – Fotomaç – 05 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ozan İspanya'ya

    Ozan İspanya'ya

    Aziz Yıldırım, R.Sociedad’dan bomba gibi dönen Bruma’yı örnek gösterdi. 22 yaşındaki orta saha La Liga’daki Bask kulübüne bedelsiz kiralanıp Portekizli yıldız gibi gelişmesi planlanıyor.

    F.Bahçe'yle Beşiktaş'ın transfer savaşına neden olan Ozan Tufan, tercihini sarı-lacivert renklerden yana yaptı ama transfer sürecindeki popülaritesini sahaya yansıtamadı. F.Bahçe'de beklenen patlamayı yapamayan 22 yaşındaki orta saha için Başkan Aziz Yıldırım, sürpriz bir karar verdi. Yıldırım, bonservisine 7 milyon euro verdiği Ozan için, "Gitsin 1 yıl kiralık oynasın. Adam olarak dönerse bizimdir. Yoksa silinip giden birçok futbolcu gibi o da genç yaşında tarih olur" değerlendirmesiyle milli futbolcuya rest çekti.

    BU SEZON 5 GOL 3 ASİST
    Yönetim Ozan'ı La Liga'dan bir takıma kiralayarak G.Saraylı Bruma'nın bu sezonki patlamasını yapmayı planlıyor. Kiralamak için düşünülen kulüp de Portekizli yıldızın G.Saray'a bomba gibi dönmesine neden olan R.Sociedad. Bask ekibine bedelsiz gönderilecek genç futbolcu için kiralama bedeli alınmayacak ve maaşının bir kısmı da kulüp tarafından ödenecek. Bu sezon 39 maçta forma giyen Ozan, 5 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koyarken, oynadığı silik futbolla birçok maçta sarı-lacivertli futbolseverlerin tepkisini çekti.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ozan İspanya'ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.