Ozan İspanya'ya
Aziz Yıldırım, R.Sociedad’dan bomba gibi dönen Bruma’yı örnek gösterdi. 22 yaşındaki orta saha La Liga’daki Bask kulübüne bedelsiz kiralanıp Portekizli yıldız gibi gelişmesi planlanıyor.
BU SEZON 5 GOL 3 ASİST
Yönetim Ozan'ı La Liga'dan bir takıma kiralayarak G.Saraylı Bruma'nın bu sezonki patlamasını yapmayı planlıyor. Kiralamak için düşünülen kulüp de Portekizli yıldızın G.Saray'a bomba gibi dönmesine neden olan R.Sociedad. Bask ekibine bedelsiz gönderilecek genç futbolcu için kiralama bedeli alınmayacak ve maaşının bir kısmı da kulüp tarafından ödenecek. Bu sezon 39 maçta forma giyen Ozan, 5 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koyarken, oynadığı silik futbolla birçok maçta sarı-lacivertli futbolseverlerin tepkisini çekti.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:55
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 25
Yorum
Ramazan GALATASARAY İ NE HALE GETİRDİNIZ YAZİKKK SİNAN 3.5 MİLYON EURO ŞAKA GİBİ ESKİ GALATASARAY İ ÖZLEDİM AVRUPA FATİHİ NERDESİN ASLANIM
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Savaşçı Fener geliyor
Toplam 3
Yorum
koyulacivert Sezona yine aynı kadro V.D JS VŞ,OT,SU. EE başlarsa seyirciyi bir daha mum la arar..
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Kucka seferi
Toplam 1
Yorum
erol Trabzonu rezil ettiniz.bursa maçı normal değil.çıkcaksın delikanlı gibi topunu oynayacaksınn.
Ozan İspanya'ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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