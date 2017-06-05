 Karnezis iddiası – Fotomaç – 05 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Karnezis iddiası

    Karnezis iddiası
    F.Bahçe'nin Arsenal'in 28 yaşındaki Kolombiyalı kalecisi David Ospina'yla her konuda anlaştığı iddia edilse de İtalyanlar ısrarla Udineseli 'le el sıkışıldığını öne sürüyor. Çizme basını, sarı-lacivertliler'in 41 kez Yunanistan Milli Takımı'nda oynayan 31 yaşındaki Karnezis'le anlaştığını hatta ufak pürüzlerin de ortadan kalktığını belirtip kafa karıştıran iddialarda bulundu.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karnezis iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.