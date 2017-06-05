 Kaptan’dan jest – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Kaptan’dan jest

    Kaptan’dan jest

    Kaptan , Adanaspor maçı için geldikleri Adana'da 6 yaşındaki lösemi hastası Ziya Yusuf Can Mermer'in hayalini gerçekleştirdi.

    Daha önce posta ile imzalı forma ve çektiği videoyu gönderdiği Mermer'i bu kez ziyaret etti. Milli kaleciyi karşısında görünce çok şaşıran minik çocuğun sevinci gözlerinden okundu. Mermer, Demirel'e sarılarak hayalini gerçekleştirdi. Ayrıca minik hayranı Kaptan'ın davetlisi olarak statta F.Bahçe'nin Adanaspor maçını da izledi.

    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:28
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