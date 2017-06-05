Kaptan’dan jest

Dahaönce posta ile imzalı forma ve çektiği videoyugönderdiği Mermer'i bu kez ziyaretetti.karşısında görünceçok şaşıran minik çocuğun sevinci gözlerindenokundu. Mermer,'e sarılarakhayalini gerçekleştirdi. Ayrıca minikhayranı'ın davetlisi olarak stattaF.Bahçe'nin Adanaspor maçını da izledi.