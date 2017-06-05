 Asla unutmam – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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HEPSİ
    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Asla unutmam

    Asla unutmam

    F.Bahçe kariyerini noktalayan , futbolcularıyla tek tek vedalaştı, “Burada unutulmaz bir tecrübe yaşadım. Hepinize başarılar dilerim” dedi.

    Hollanda Milli Takımı ile sözleşme imzalayan Dick Advocaat, ligin bitmesiyle birlikte kariyerini de noktalamış oldu. 69 yaşındaki çalıştırıcı, Adana'daki son maçtan sonra futbolcularına veda konuşması yaparken, duygularını da aktardı...

    ŞANS DİLİYORUM
    , "Hepinize mücadelenizden dolayı teşekkür ediyorum. Umarım tekrar ileride karşılaşırız. Burada unutulmaz bir tecrübe edindim. Size bol şans ve başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun" diye konuştu.

    55 MAÇTA 30 GALİBİYET
    Advocaat döneminde lig, kupa ve Avrupa'da olmak üzere toplam 55 maça çıkan Fenerbahçe, bu müsabakalarda 30 galibiyet, 16 beraberlik elde ederken, 9 yenilgi yaşadı.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:38
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