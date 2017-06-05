Asla unutmam
F.Bahçe kariyerini noktalayan Advocaat, futbolcularıyla tek tek vedalaştı, “Burada unutulmaz bir tecrübe yaşadım. Hepinize başarılar dilerim” dedi.
ŞANS DİLİYORUM
Advocaat, "Hepinize mücadelenizden dolayı teşekkür ediyorum. Umarım tekrar ileride karşılaşırız. Burada unutulmaz bir tecrübe edindim. Size bol şans ve başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun" diye konuştu.
55 MAÇTA 30 GALİBİYET
Advocaat döneminde lig, kupa ve Avrupa'da olmak üzere toplam 55 maça çıkan Fenerbahçe, bu müsabakalarda 30 galibiyet, 16 beraberlik elde ederken, 9 yenilgi yaşadı.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:38
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Konyaspor: Kocaman F.Bahçe’ye hayırlı olsun
Toplam 25
Yorum
omurgasizligin nesine destek verelim alexi hacamasina mi,Daum´un ayagini kaydirmasina mi,yaptigi transferlerle klübün milyarlarini heba etmesine mi,sike yaptik demesine mi?
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Yanal rezaleti
Toplam 111
Yorum
TCelcius Hangi masalı anlatıyorsunuz trabzon top falan oynamadı yattı bursa dusmelıydı rizeninde kendi hatası ona buna suç bulmasın fener kurtarmadı
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 18
Yorum
austin gidenin yerine bu yönetimin aldığı oyuncuları görnce eyvah.yoksa futboldan anlayan yönetim olsa o kadar üzülmessin..
Asla unutmam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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