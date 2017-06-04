Teselli ödülü
Sarı-lacivertliler; Josef, Aatıf ve Emenike’nin golleri ile kazanıp, noktayı 3 puanla koydu. Avrupa Ligi’nde bir ön eleme fazla oynamaktan kurtuldu
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Küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Adanaspor, dünkü maçlar Süper Lig'e veda etti. Turuncu-beyazlı takım, gelecek yıl TFF 1. Lig'de mücadele edecek.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:03
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
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