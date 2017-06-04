 Teselli ödülü – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Teselli ödülü

    Teselli ödülü

    Sarı-lacivertliler; Josef, Aatıf ve Emenike’nin golleri ile kazanıp, noktayı 3 puanla koydu. Avrupa Ligi’nde bir ön eleme fazla oynamaktan kurtuldu

    Fenerbahçe, hayal kırıklığıyla geçen 2016-17 sezonunun son maçında Adanaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek, finişi üç puanla yaptı. Sarı-lacivertli takım bu sonuçla Süper Lig'i Galatasaray'ın önünde averajla 3. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ön eleme oynamaya hak kazandı. İlk maçına 27 Temmuz'da çıkacak Kanarya böylelikle sezonu Cimbom'a göre daha geç açma ve tatilini uzatma şansını elde etti. Adana'daki maça hızlı başlayan ev sahibi, 6'da Aatıf'ın Emre Uğur'u düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Koman'ın gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. 9'da Josef eşitliği getirdi: 1-1. 22'de Aatıf'ın uzaktan vurdu, Viera'ya çarpan top, kaleciyi yanıltarak ağlara gitti: 1-2. Emenike, son dakikada skoru ilan etti: 1-3.

    PORTAKALLAR VEDA ETTi
    Küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Adanaspor, dünkü maçlar Süper Lig'e veda etti. Turuncu-beyazlı takım, gelecek yıl TFF 1. Lig'de mücadele edecek.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:03
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