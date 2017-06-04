 Talihsiz Yiğithan – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Talihsiz Yiğithan

    Talihsiz Yiğithan
    Sarı-Lacivertlilerin hocası Advocaat, Süper Lig'in son maçında sürpriz bir isme şans verdi. Hollandalı teknik adam, daha önce kupadaki grup karşılaşmalarında oynattığı Yiğithan Güveli'ye ilk kez bir lig maçında forma verdi. Ancak 19 yaşındaki stoper, yaşadığı sakatlık nedeniyle 18'de kenara alınmak zorunda kaldı.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:38
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