Talihsiz Yiğithan

Sarı-Lacivertlilerin hocası Advocaat, Süper Lig'in son maçında sürpriz bir isme şans verdi. Hollandalı teknik adam, daha önce kupadaki grup karşılaşmalarında oynattığı Yiğithan Güveli'ye ilk kez bir lig maçında forma verdi. Ancak 19 yaşındaki stoper, yaşadığı sakatlık nedeniyle 18'de kenara alınmak zorunda kaldı.