''Takımda kalite eksikliği vardı''
Son maçına çıkan Advocaat: Fenerbahçe 2-3 doğru transferle seneye şampiyonluğa oynar.
SON MAÇLARINA ÇIKTILAR
Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın yanı sıra yardımcıları Cor Pot ve Mario Been'in görevleri Adanaspor maçıyla sona erdi. Kiralık isimler Lens, Sow ve Karavaiev de serbest kaldı. Kontratı biten Hasan Ali'nin ise önümüzdeki hafta 3 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:06
-
"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
-
"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
-
Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
''Takımda kalite eksikliği vardı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.