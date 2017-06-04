 ''Takımda kalite eksikliği vardı'' – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    ''Takımda kalite eksikliği vardı''

    ''Takımda kalite eksikliği vardı''

    Son maçına çıkan Advocaat: Fenerbahçe 2-3 doğru transferle seneye şampiyonluğa oynar.

    F.Bahçe'nin başında son maçına çıkan Dick Advocaat, giderayak çarpıcı sözler sarfetti. Takımın sezona erken başladığını belirten Hollandalı, "Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı. 2-3 doğru transferle önümüzdeki sezon kesinlikle şampiyonluğa oynayacak takım haline geliriz. Kafamda bu konuda bir şüphe yok" dedi. Advocaat sözlerini şöyle tamamladı: "F.Bahçe'ye 5 yıl geç gelmişim. Genel anlamda hikayemiz için çok geç kalınmış. Umuyorum ki, bu takım doğru adımları atmaya devam eder. Benim için eve gitme vakti geldi. Beşiktaş ve Başakşehir sezon boyunca bizden daha iyilerdi. Takımımızda kalite eksikliği vardı."

    SON MAÇLARINA ÇIKTILAR
    Fenerbahçe'de teknik direktör 'ın yanı sıra yardımcıları Cor Pot ve Mario Been'in görevleri Adanaspor maçıyla sona erdi. Kiralık isimler Lens, Sow ve Karavaiev de serbest kaldı. Kontratı biten Hasan Ali'nin ise önümüzdeki hafta 3 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:06
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