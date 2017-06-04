Marçal iddiası

Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Marçal oldu.

Hasan Ali ile İsmail Köybaşı'dan biriyle yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerin sol beke Brezilya oyuncuyla takviye yapacağı iddia edildi. Bonservisi Benfica'da olan 28 yaşındaki oyuncu, sezonu Fransız ekibi Guingamp'ta tamamladı.