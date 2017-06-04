 Marçal iddiası – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    iddiası

    Marçal iddiası

    Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim oldu.

    Hasan Ali ile İsmail Köybaşı'dan biriyle yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerin sol beke Brezilya oyuncuyla takviye yapacağı iddia edildi. Bonservisi Benfica'da olan 28 yaşındaki oyuncu, sezonu Fransız ekibi Guingamp'ta tamamladı.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:17
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