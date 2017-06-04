Lens’e teklif yapacağız

Yıldırım, kiralık sözleşmesi biten Jeremain Lens'e pazartesi günü bir teklif vereceklerini açıkladı. "Lens'le dün konuştuk. Pazartesi menajerlerine teklifi göndereceğim. Onlar yüksek bir teklif yaptılar ama tahmin ediyorum bir yerde buluşuruz. Beşiktaş'a gidecekmiş, gidebilir de. Biz bu kompleksleri aştık. Beşiktaş'tan oyuncu alacağım diye uğraşmam" diyen Yıldırım ayrıca daha önce de açıkladığı Ricardo Quaresma'nın 26 Aralık 2016'da Fenerbahçe'ye gelmek için gönderdiği belgeyi üyelere gösterip, "İmza parası olarak 2 milyon euro, sezonluk garanti 3.5 milyon euro istiyorlar. Bu belgeyi Orman istiyorsa arasın, gönderelim" dedi.