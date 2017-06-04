Ezilmenin göstergesi
Yıldırım, “F.Bahçe’nin basketbolda Avrupa şampiyonu olması, onların lig şampiyonluğuyla aynı döneme geldi. Avrupa şampiyonluğunun yankılarından dolayı altında ezildiler. Olay budur” diye konuştu
Gidin, 2 yıldızı iade edin!
Beşiktaş'ın 'duruş' meselesi olduğunu dile getiren Yıldırım, rakiplerinden 2 yıldızı iade etmelerini istedi: "Efendi oluyorlar, feda oluyorlar... 'Süleyman ağabey duruşu' diyorlar. Bu duruşun içinde FETÖ'ye karşı şikayetiniz yok. 1959'da lig başlamış ve şampiyonlar belli. Bunlar gittiler ve 1959'dan önceki yıllarda 2 yıl şampiyon olmuşlar onu eklettiler. Burada zorbalıkla yapılan bir operasyon var. Kanuni bir olay yok. TFF'ye gittiler Haluk Ulusoy Yönetimi reddetti, sonra Tahkim Kurulu'ndan bu kararı çıkarttılar. Sonra da bizim duruşumuz var diyorlar. Duruşunuz varsa 2 yıldızı iade edin!" Yıldırım, Galatasaray'ın kazandığı UEFA kupası için 'tesadüf' sözlerinin başka yere çekildiğini de belirterek, "Benim söylediğim 'devamlılığın' olmasıydı. Bizim baskette devamlılığımız var" ifadesini kullandı.
Güneş'i tebrik ediyorum
Yıldırım, Şenol Güneş'in TH Y Avrupa Ligi şampiyonlukları için tebrik yazısı gönderdiğini dile getirerek, "Ben de şimdi onu tebrik ediyorum" dedi.
Elim Samandıra'da olacak
Ocak ayından bu yana Samandıra'ya gitmediğini vurgulayan Yıldırım, yeni sezonda ellerinin takımın üstünde olacağını söyledi.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:50
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
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