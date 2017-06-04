 Ezilmenin göstergesi – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Ezilmenin göstergesi

    Ezilmenin göstergesi

    Yıldırım, “F.Bahçe’nin basketbolda Avrupa şampiyonu olması, onların lig şampiyonluğuyla aynı döneme geldi. Avrupa şampiyonluğunun yankılarından dolayı altında ezildiler. Olay budur” diye konuştu

    Fenerbahçe Kulübü'nün olağan mali genel kurulu dün yapıldı. Başkan , genel kuruldaki konuşmasında, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın basketbolda Avrupa Ligi organizasyonu hakkındaki 'hırsızlık' eleştirisine yanıt verdi. Bu sözlerin çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Sayın Fikret Orman kendisiyle çelişiyor. Top 16'ya kaldıklarında şampiyonluk hedefi açıklıyordu. 'Avrupa Ligi hırsızlık organizasyonudur' diyor. Nasıl bir hırsızlık organizasyonudur anlamadım. Bilsek de biz de yağmadan faydalansak! Fenerbahçe'nin basketbolda Avrupa şampiyonu olması, onların lig şampiyonluğuyla aynı döneme geldi. Avrupa şampiyonluğunun basın ve dünyadaki yankılarından dolayı altında ezildiler. Olay budur" dedi.

    Gidin, 2 yıldızı iade edin!
    Beşiktaş'ın 'duruş' meselesi olduğunu dile getiren Yıldırım, rakiplerinden 2 yıldızı iade etmelerini istedi: "Efendi oluyorlar, feda oluyorlar... 'Süleyman ağabey duruşu' diyorlar. Bu duruşun içinde FETÖ'ye karşı şikayetiniz yok. 1959'da lig başlamış ve şampiyonlar belli. Bunlar gittiler ve 1959'dan önceki yıllarda 2 yıl şampiyon olmuşlar onu eklettiler. Burada zorbalıkla yapılan bir operasyon var. Kanuni bir olay yok. TFF'ye gittiler Haluk Ulusoy Yönetimi reddetti, sonra Tahkim Kurulu'ndan bu kararı çıkarttılar. Sonra da bizim duruşumuz var diyorlar. Duruşunuz varsa 2 yıldızı iade edin!" Yıldırım, Galatasaray'ın kazandığı UEFA kupası için 'tesadüf' sözlerinin başka yere çekildiğini de belirterek, "Benim söylediğim 'devamlılığın' olmasıydı. Bizim baskette devamlılığımız var" ifadesini kullandı.

    Güneş'i tebrik ediyorum
    Yıldırım, Şenol Güneş'in TH Y Avrupa Ligi şampiyonlukları için tebrik yazısı gönderdiğini dile getirerek, "Ben de şimdi onu tebrik ediyorum" dedi.

    Elim Samandıra'da olacak
    Ocak ayından bu yana Samandıra'ya gitmediğini vurgulayan Yıldırım, yeni sezonda ellerinin takımın üstünde olacağını söyledi.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
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