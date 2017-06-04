Ali Koç başkan F.Bahçe şampiyon

Fenerbahçe tribünleri takım sahaya çıktığında 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' tezahüratı yaptı. Futbolculara da 'O forma kutsaldır nasip olmaz herkese' sloganıyla tepki gösterildi. Adanaspor taraftarları ise kulüp başkanı Bayram Akgül'ü istifaya davet etti.