 Ali Koç başkan F.Bahçe şampiyon – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Ali Koç başkan F.Bahçe şampiyon

    Ali Koç başkan F.Bahçe şampiyon
    Fenerbahçe tribünleri takım sahaya çıktığında 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' tezahüratı yaptı. Futbolculara da 'O forma kutsaldır nasip olmaz herkese' sloganıyla tepki gösterildi. Adanaspor taraftarları ise kulüp başkanı Bayram Akgül'ü istifaya davet etti.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:02
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