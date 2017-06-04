Ali Koç: 2018’de adayım
Genel kurulda Ali Koç, Mayıs 2018 tarihinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı
Bütçe 395 milyon lira
Mali kurulda yönetim ve denetleme kurulu oy birliğiyle ibra edildi. Gider fazlası 99 milyon lira açıklanırken, 2017 bütçesi 395 milyon TL oldu. Aziz Yıldırım, Doğuş Grubu ile 3 yıllık anlaşma yapacaklarını açıkladı.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:54
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
Ali Koç: 2018’de adayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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