 Ali Koç: 2018’de adayım – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    : 2018’de adayım

    Ali Koç: 2018’de adayım

    Genel kurulda , Mayıs 2018 tarihinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı

    Koç, "30 Mayıs 2015'te taşın altına elimizi koyacağımı söyledim. Bugün bunu bir kez daha vurgulamak için buradayım. Mayıs 2018'de önce Allah'ın izniyle sonra da sizlerin desteğiyle kongrede başkanlığa aday olduğumu belirtiyorum" dedi. Ali Koç, konuşmasını bitirdikten sonra tüm üyeler ayağa kalktı ve 'Büyük Başkan' tezahüratlarıyla alkışladı.

    Bütçe 395 milyon lira
    Mali kurulda yönetim ve denetleme kurulu oy birliğiyle ibra edildi. Gider fazlası 99 milyon lira açıklanırken, 2017 bütçesi 395 milyon TL oldu. Aziz Yıldırım, Doğuş Grubu ile 3 yıllık anlaşma yapacaklarını açıkladı.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:54
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