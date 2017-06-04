Ali Koç: 2018’de adayım

Genel kurulda Ali Koç, Mayıs 2018 tarihinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı

Koç, "30 Mayıs 2015'te taşın altına elimizi koyacağımı söyledim. Bugün bunu bir kez daha vurgulamak için buradayım. Mayıs 2018'de önce Allah'ın izniyle sonra da sizlerin desteğiyle kongrede başkanlığa aday olduğumu belirtiyorum" dedi. Ali Koç, konuşmasını bitirdikten sonra tüm üyeler ayağa kalktı ve 'Büyük Başkan' tezahüratlarıyla alkışladı.



Bütçe 395 milyon lira

Mali kurulda yönetim ve denetleme kurulu oy birliğiyle ibra edildi. Gider fazlası 99 milyon lira açıklanırken, 2017 bütçesi 395 milyon TL oldu. Aziz Yıldırım, Doğuş Grubu ile 3 yıllık anlaşma yapacaklarını açıkladı.