4 oyuncuyla anlaştık
‘Transferleri yaptık ama açıklamaya mecbur değilim’
20 yaşında yatı, katı var
Basketbol takımının başarılı olduğunu, futbol takımının ise başarısız olduğunu belirten Yıldırım, "Bunun sorumlusu benim. Benim bir tane arabam var, 4-5 yılda bir değiştiririm. Bizim oyuncu diye aldığımız adamın 3 tane arabası var, yatı var, katı var. Bu adam 20 yaşında. Fenerbahçe'den aldığı parayı gidip organizatörlere kaptırıyor. Bosman yasasından bu yana spor kulüpleri mağdur, UEFA'ya da anlattım" dedi.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:04
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
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