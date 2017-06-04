4 oyuncuyla anlaştık

‘Transferleri yaptık ama açıklamaya mecbur değilim’

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yeni sezon için 4 oyuncuyla anlaştıkları müjdesini verdi. Yıldırım, "Biz transferleri yaptık ama kamuoyuna açıklamaya mecbur muyum? 17'sine kadar transfer penceresi açılmıyor. Önümüzdeki haftalarda açıklarız" dedi. Yıldırım 3 hocayla görüştüklerini belirterek, "Aykut Kocaman daha gelmeden gelmesin diyorlar. Ya kardeşim sen kimsin? Bırak buna F.Bahçe camiası karar versin" dedi.



20 yaşında yatı, katı var

Basketbol takımının başarılı olduğunu, futbol takımının ise başarısız olduğunu belirten Yıldırım, "Bunun sorumlusu benim. Benim bir tane arabam var, 4-5 yılda bir değiştiririm. Bizim oyuncu diye aldığımız adamın 3 tane arabası var, yatı var, katı var. Bu adam 20 yaşında. Fenerbahçe'den aldığı parayı gidip organizatörlere kaptırıyor. Bosman yasasından bu yana spor kulüpleri mağdur, UEFA'ya da anlattım" dedi.