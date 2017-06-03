F.Bahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün'a konuk olacak. Ligde son haftaya 61 puan ve averajla ezeli rakibi'ın önünde giren sarı-lacivertliler,'nde ön elemeleri etkileyecek sıralamada üçüncülük aşkına ligden düşmesi kesinleşen'da puan arayacak. F.Bahçe sezonu 3. sırada tamamlarsa 2 ön eleme oynayacak ve ilk maçına 27 Temmuz'da, rövanşa 3 Ağustos'ta çıkacak. 4. bitirmesi durumunda ise ön eleme sayısı 3'e çıkacak ve'da ilk maçını oynamak zorunda kalacak.Play-Offlar'ın17-24 Ağustos oynanacağı, grup maçlarının'de başlayacağı Avrupa Ligi için F.Bahçe'nin sezonu erken açmama planını gerçekleştirmesi için Adana'da kazanması yeterli olacak. Çünkügalip gelse dahi ikili averajda sarı-lacivertliler ligi 3. bitirecek.dördüncülükte 19 Haziran, üçüncülükte ise temmuz başında çalışmalara başlayacak. Üçüncülük halindeelde edecek.Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Adanaspor'la 44. kez karşılaşacak F.Bahçe rakibine büyük bir üstünlük kurdu. Geride kalan 43 maçta sarı-lacivertliler 21, turuncu-beyazlılar ise 7 kez kazandı. 15 maç da berabere sonuçlandı. Adana'da oynanan 21 maçta ise F.Bahçe 8 kez gülerken, 3 defa ev sahibi sahadan galibiyetle ayrıldı. 10 karşılaşma da eşitlikle sona erdi.Sarı-lacivertlilerligde deplasmanda son 7 maçtır mağlubiyet nedir bilmiyor. Son 7 karşılaşmada dört galibiyet, üç beraberlik alan, dış sahada en son Süper Lig'de 29 Ocak'ta. Sarı Kanarya bu sezon deplasmanda 31, evinde ise 29 puan topladı.Süper Lig'de 3. veya 4. sıra dışında yer kapamayacak, 2003-04 sezonundan beri ikinci kez bu kötü durumla karşı karşıya kaldı.başarısızlığını yaşayan sarı-lacivertlilersezonunda da'i dördüncü sırada tamamlamıştı.