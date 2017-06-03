 Üçüncülük aşkına – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Üçüncülük aşkına

    Üçüncülük aşkına

    Ezeli rakibi G.Saray’la çekişen sarı-lacivertliler üçüncülükte Avrupa Ligi’nde 2, dördüncülükte 3 eleme oynayacak. Üçüncü olmaları durumunda sezonu 19 Haziran yerine temmuzda açacak.

    F.Bahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Adanaspor'a konuk olacak. Ligde son haftaya 61 puan ve averajla ezeli rakibi G.Saray'ın önünde giren sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde ön elemeleri etkileyecek sıralamada üçüncülük aşkına ligden düşmesi kesinleşen Adana'da puan arayacak. F.Bahçe sezonu 3. sırada tamamlarsa 2 ön eleme oynayacak ve ilk maçına 27 Temmuz'da, rövanşa 3 Ağustos'ta çıkacak. 4. bitirmesi durumunda ise ön eleme sayısı 3'e çıkacak ve 13 Temmuz'da ilk maçını oynamak zorunda kalacak.

    İKİ HAFTALIK AVANTAJ
    Play-Offlar'ın 17-24 Ağustos oynanacağı, grup maçlarının 14 Eylül'de başlayacağı Avrupa Ligi için F.Bahçe'nin sezonu erken açmama planını gerçekleştirmesi için Adana'da kazanması yeterli olacak. Çünkü G.Saray galip gelse dahi ikili averajda sarı-lacivertliler ligi 3. bitirecek. F.Bahçe dördüncülükte 19 Haziran, üçüncülükte ise temmuz başında çalışmalara başlayacak. Üçüncülük halinde yaklaşık 2 haftalık avantaj elde edecek.

    ADANA'DA 8 GALİBİYET
    Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Adanaspor'la 44. kez karşılaşacak F.Bahçe rakibine büyük bir üstünlük kurdu. Geride kalan 43 maçta sarı-lacivertliler 21, turuncu-beyazlılar ise 7 kez kazandı. 15 maç da berabere sonuçlandı. Adana'da oynanan 21 maçta ise F.Bahçe 8 kez gülerken, 3 defa ev sahibi sahadan galibiyetle ayrıldı. 10 karşılaşma da eşitlikle sona erdi.

    7 MAÇTIR NAMAĞLUP
    Sarı-lacivertliler ligde deplasmanda son 7 maçtır mağlubiyet nedir bilmiyor. Son 7 karşılaşmada dört galibiyet, üç beraberlik alan F.Bahçe, dış sahada en son Süper Lig'de 29 Ocak'ta Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu. Sarı Kanarya bu sezon deplasmanda 31, evinde ise 29 puan topladı.

    SON 14 SEZONDA 2. KEZ
    Süper Lig'de 3. veya 4. sıra dışında yer kapamayacak F.Bahçe, 2003-04 sezonundan beri ikinci kez bu kötü durumla karşı karşıya kaldı. 14 sezon önce ilk 2 sıranın dışında kalma başarısızlığını yaşayan sarı-lacivertliler 2008-09 sezonunda da Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlamıştı.

    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:08
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