Üçüncülük aşkına
Ezeli rakibi G.Saray’la çekişen sarı-lacivertliler üçüncülükte Avrupa Ligi’nde 2, dördüncülükte 3 eleme oynayacak. Üçüncü olmaları durumunda sezonu 19 Haziran yerine temmuzda açacak.
İKİ HAFTALIK AVANTAJ
Play-Offlar'ın 17-24 Ağustos oynanacağı, grup maçlarının 14 Eylül'de başlayacağı Avrupa Ligi için F.Bahçe'nin sezonu erken açmama planını gerçekleştirmesi için Adana'da kazanması yeterli olacak. Çünkü G.Saray galip gelse dahi ikili averajda sarı-lacivertliler ligi 3. bitirecek. F.Bahçe dördüncülükte 19 Haziran, üçüncülükte ise temmuz başında çalışmalara başlayacak. Üçüncülük halinde yaklaşık 2 haftalık avantaj elde edecek.
ADANA'DA 8 GALİBİYET
Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Adanaspor'la 44. kez karşılaşacak F.Bahçe rakibine büyük bir üstünlük kurdu. Geride kalan 43 maçta sarı-lacivertliler 21, turuncu-beyazlılar ise 7 kez kazandı. 15 maç da berabere sonuçlandı. Adana'da oynanan 21 maçta ise F.Bahçe 8 kez gülerken, 3 defa ev sahibi sahadan galibiyetle ayrıldı. 10 karşılaşma da eşitlikle sona erdi.
7 MAÇTIR NAMAĞLUP
Sarı-lacivertliler ligde deplasmanda son 7 maçtır mağlubiyet nedir bilmiyor. Son 7 karşılaşmada dört galibiyet, üç beraberlik alan F.Bahçe, dış sahada en son Süper Lig'de 29 Ocak'ta Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu. Sarı Kanarya bu sezon deplasmanda 31, evinde ise 29 puan topladı.
SON 14 SEZONDA 2. KEZ
Süper Lig'de 3. veya 4. sıra dışında yer kapamayacak F.Bahçe, 2003-04 sezonundan beri ikinci kez bu kötü durumla karşı karşıya kaldı. 14 sezon önce ilk 2 sıranın dışında kalma başarısızlığını yaşayan sarı-lacivertliler 2008-09 sezonunda da Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlamıştı.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:08
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Toplam 5
Yorum
Aslan SENEDE SENDE 3-4 MILYON EURO KAZAN SENDE HUZUR BOZMAZSIN TOP OYNASIN MELO GIBI OLSUN
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Toplam 3
Yorum
Aslan EN COK TÜRK TARAFTARI OLAN TAKIMDA FORMA GIYDIGIN ICIN BIZLERI MUTLU ETTIN BIZDEN SONRAKI FUTOL YASAMNDA MUTLULUKLAR
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Toplam 10
Yorum
bence Sen herkesi kendiniz gibi görme şaibe ve dalavere sizin işiniz yıllarca o şekilde ''büyük'' oldunuz başımıza
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