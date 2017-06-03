 Kombine duyurusu – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Kombine duyurusu

    Kombine duyurusu
    Fenerbahçe'nin 2017-18 sezonu kombine kartları için yenileme ve satış süreci 5 Haziran Pazartesi başlıyor. Kombineler ilk olarak eski hak sahipleri için satışa çıkacak, satış 1 Temmuz Cumartesi sona erecek. Genel satış ise 03 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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