Kombine duyurusu

Fenerbahçe'nin 2017-18 sezonu kombine kartları için yenileme ve satış süreci 5 Haziran Pazartesi başlıyor. Kombineler ilk olarak eski hak sahipleri için satışa çıkacak, satış 1 Temmuz Cumartesi sona erecek. Genel satış ise 03 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.