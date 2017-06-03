''Kiralık da olsa gitmek isterim''

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmaya çalıştığı Kolombiyalı file bekçisi David Ospina, ülkesinin basınına transferiyle ilgili konuştu.

27 yaşındaki kaleci, "Halledilmiş, anlaşılmış bir şey yok, Arsenal'in karar vermesini bekliyorum. Eğer bana daha fazla oynama fırsatı vereceklerse Arsenal'de kalmak isterim. Aksi halde beni kiralık da olsa başka bir kulübe göndersinler" dedi.



HER İHTİMALE KARŞI HARUN

Ospina'yı renklerine katabilmek için çaba sarf eden Fenerbahçe, Bursaspor kaptanı Harun Tekin'le de ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki file bekçisi için Timsah'la el sıkıştığı öğrenilirken, transferin Ospina'nın durumuna göre resmiyete dökülüp dökülmeyeceğine karar verileceği belirtildi.