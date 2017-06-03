''Kiralık da olsa gitmek isterim''
Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmaya çalıştığı Kolombiyalı file bekçisi David Ospina, ülkesinin basınına transferiyle ilgili konuştu.
HER İHTİMALE KARŞI HARUN
Ospina'yı renklerine katabilmek için çaba sarf eden Fenerbahçe, Bursaspor kaptanı Harun Tekin'le de ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki file bekçisi için Timsah'la el sıkıştığı öğrenilirken, transferin Ospina'nın durumuna göre resmiyete dökülüp dökülmeyeceğine karar verileceği belirtildi.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:15
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Toplam 5
Yorum
Aslan SENEDE SENDE 3-4 MILYON EURO KAZAN SENDE HUZUR BOZMAZSIN TOP OYNASIN MELO GIBI OLSUN
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Lukas Podolski veda etti
Toplam 3
Yorum
Aslan EN COK TÜRK TARAFTARI OLAN TAKIMDA FORMA GIYDIGIN ICIN BIZLERI MUTLU ETTIN BIZDEN SONRAKI FUTOL YASAMNDA MUTLULUKLAR
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Toplam 10
Yorum
bence Sen herkesi kendiniz gibi görme şaibe ve dalavere sizin işiniz yıllarca o şekilde ''büyük'' oldunuz başımıza
''Kiralık da olsa gitmek isterim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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