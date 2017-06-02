 Yeni sezona bloke geldi – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Yeni sezona bloke geldi

    Yeni sezona bloke geldi
    PFDK, Trabzon maçında çirkin ve kötü tezahürat yapan okul açık tribün E bloktaki seyircilerin elektronik biletlerini bloke etti. Kaleci Onur'la gerilim yaşayan idari menajer Hasan Çetinkaya'ya da 15 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin 500 TL ceza verildi.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:04
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