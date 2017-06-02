Yeni sezona bloke geldi

PFDK, Trabzon maçında çirkin ve kötü tezahürat yapan okul açık tribün E bloktaki seyircilerin elektronik biletlerini bloke etti. Kaleci Onur'la gerilim yaşayan idari menajer Hasan Çetinkaya'ya da 15 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin 500 TL ceza verildi.