 Rodriguez elden kaçtı – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Rodriguez elden kaçtı

    Rodriguez elden kaçtı
    F.Bahçe'nin transferi için nabız yokladığı ileri sürülen eski Real Madrid'li Jese Rodriguez elden kaçtı. Sezonu ise Las Palmas'ta kiralık geçiren PSG'nin 24 yaşındaki İspanyol sağ kanat oyuncusu, 1 yıl daha ülkesinin ekibinde kaldı. PSG, Rodriguez'in maaşının yüzde 80'ini ödüyordu, yeni anlaşmada bu yüzde 50'ye düştü.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:15
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