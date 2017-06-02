F.Bahçe'nin transferi için nabız yokladığı ileri sürülen eski Real Madrid'li Jese Rodriguez elden kaçtı. Sezonu ise Las Palmas'ta kiralık geçiren PSG'nin 24 yaşındaki İspanyol sağ kanat oyuncusu, 1 yıl daha ülkesinin ekibinde kaldı. PSG, Rodriguez'in maaşının yüzde 80'ini ödüyordu, yeni anlaşmada bu yüzde 50'ye düştü.