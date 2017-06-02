Rebrov’dan veda

Ukrayna basını, Sergei Rebrov'un Dinamo Kiev'le sözleşme uzatmaya yanaşmadığını, Fenerbahçe'ye gitme ihtimali bulunduğunu yazıyordu. Beklenen oldu ve 42 yaşındaki teknik adam, ligdeki son maçın ardından Dinamo Kiev'deki görevini bıraktığını açıkladı. Ukrayna basını bu kez F.Bahçe'nin adını anmadı, Rebrov'un İngiltere'ye gidebileceğini yazdı.