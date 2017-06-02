 Kocaman'la geliyor – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Kocaman'la geliyor

    Kocaman'la geliyor

    25 yaşındaki sağ kanat transfer teklifleri aldığını vurgulayarak, “’ın kalmasını isteriz ama belli mi olur belki kendisiyle başka bir takımda birlikte çalışırız” diye Fenerbahçe’yi ima etti

    Yeni sezon öncesi transferin en hareketli kulübü olması beklenen F.Bahçe'de, teknik direktörlük için adı geçen Aykut Kocaman adeta dillere pelesenk durumunda... Kocamanlı Konyaspor, ATV'den yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i penaltılarla devirip şampiyon olurken, maçın adamı seçilen Ömer Ali Şahiner transferi konusunda Radyospor'a Fenerbahçe camiasını heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

    BAJİC DE RADARA GİRDİ
    Transferinde 'la birlikte hareket edeceğini konuşmasında açık olarak ortaya koyan genç futbolcu, "Başkanımıza benimle ilgili bir teklif geldi. Türkiye'den teklif var şu anda. 5-6 gün içinde değerlendiririz ve karar veririz. Aykut Kocaman'ın kalmasını isteriz ama belli mi olur belki kendisiyle başka bir takımda birlikte çalışırız. Kendisiyle çalışmak beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca F.Bahçe'nin yeşil-beyazlılarda bu sezon 48 maçta 22 gol atan Boşnak golcü Riad Bajic'le de ilgilendiği iddiası var.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:50
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