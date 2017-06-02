Kocaman'la geliyor
25 yaşındaki sağ kanat transfer teklifleri aldığını vurgulayarak, “Aykut Kocaman’ın kalmasını isteriz ama belli mi olur belki kendisiyle başka bir takımda birlikte çalışırız” diye Fenerbahçe’yi ima etti
BAJİC DE RADARA GİRDİ
Transferinde Aykut Kocaman'la birlikte hareket edeceğini konuşmasında açık olarak ortaya koyan genç futbolcu, "Başkanımıza benimle ilgili bir teklif geldi. Türkiye'den teklif var şu anda. 5-6 gün içinde değerlendiririz ve karar veririz. Aykut Kocaman'ın kalmasını isteriz ama belli mi olur belki kendisiyle başka bir takımda birlikte çalışırız. Kendisiyle çalışmak beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca F.Bahçe'nin yeşil-beyazlılarda bu sezon 48 maçta 22 gol atan Boşnak golcü Riad Bajic'le de ilgilendiği iddiası var.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:50
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Bruma Bonservis ücretinden % pay Sporting Lizbon' a verilecek. Zaten oyuncu 12 mil. € alınmıştı. 14.5 mil. € satmak pek mantıklı bir hamle değil
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Cimbomlu Bruma yükselmez düşer buraya yazıyorum. Fenerliler kendi başkanını istifaya çağırsın, boş lakırdı
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Yılmaz Vural'dan iddialı açıklamalar
Toplam 6
Yorum
baboş dilerim bu sefer dikiş tuturursun be başkan
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