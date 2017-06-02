 Deivid 3 maçta kapı dışarı – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Deivid 3 maçta kapı dışarı

    Deivid 3 maçta kapı dışarı
    F.Bahçe'nin Brezilyalı eski yıldızı Deivid de Souza, teknik direktörlük kariyerinde futbolculuğu kadar başarılı değil. Brezilya Serie B'de (ikinci lig) Criciuma'yı çalıştıran Deivid, ligdeki ilk 3 karşılaşmada da sıfır çekince görevinden alındı. Geçen sezon ortasında Criciuma'da teknik direktörlük görevine başlayan 37 yaşındaki çalıştırıcı, 28 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 12 yenilgi aldı.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:13
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