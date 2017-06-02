Deivid 3 maçta kapı dışarı

F.Bahçe'nin Brezilyalı eski yıldızı Deivid de Souza, teknik direktörlük kariyerinde futbolculuğu kadar başarılı değil. Brezilya Serie B'de (ikinci lig) Criciuma'yı çalıştıran Deivid, ligdeki ilk 3 karşılaşmada da sıfır çekince görevinden alındı. Geçen sezon ortasında Criciuma'da teknik direktörlük görevine başlayan 37 yaşındaki çalıştırıcı, 28 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 12 yenilgi aldı.