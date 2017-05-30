 Rolan zirvesi – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Rolan zirvesi

    Rolan zirvesi

    Fransa’ya çıkarma yapan yönetici Önder Fırat, Uruguaylı golcünün kulübü ve kendisiyle görüşmeler yaptı. Rolan’ın transferi, gelen ön bilgiler ışığında bugünkü yönetim toplantısında masaya yatırılacak.

    Forvetine iki takviye yapma kararı alan Fenerbahçe, belirlediği isimler için ayrı ayrı çalışmalar gerçekleştiriyor. Meksika'nın Tigres ekibinde oynayan Fransız golcü Andre Pierre Gignac, transferinde önemli aşama kaydedilen isimlerden biri. Transferi düşünülen bir diğer golcü ise Diego Rolan... Bordeaux'nun Uruguaylı forveti için yürütülen operasyonu yönetici Önder Fırat idare ediyor. Fırat'ın Fransa'da Bordeaux'lu yöneticilerle bir araya gelip Rolan'ın transfer şartlarını konuştuğu belirlendi. Sarı- lacivertli yöneticinin Bordeaux'ya yaptığı seyahatte futbolcunun kendisi ve menajeri ile de bir araya geldiği tespit edildi. Elinde bir dosya ile İstanbul'a dönen Fırat'ın yönetimle paylaşacağı bilgiler ışığında Diego Rolan için izlenecek yol haritası belirlenecek. Konu sarı-lacivertlilerin bugünkü yönetim kurulu toplantısında masaya yatırılacak.

    MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR
    'nin geçmiş dönemlerde de ilgilendiği , bu sezon Bordeaux formasıyla 29 maça çıktı (19'u ilk 11), 9 gol attı. 24 kez Uruguay Milli Takımı forması giyen, kanatlarda da oynayan Rolan'ın kontratı önümüzdeki sezon bitiyor.

    PSG İLE PASTORE PAZARLIĞI
    Sarı-lacivertli yönetici Önder Fırat'ın Fransa seyahatinde Paris'te PSG'li yetkililerle de buluşup Javier Pastore için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayan Arjantinli futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle şanssız bir sezon geçirdi. Pastore, PSG'de sadece 15 maçta forma giyerken, 4 asist yaptı.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:36
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