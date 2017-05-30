Rolan zirvesi
Fransa’ya çıkarma yapan yönetici Önder Fırat, Uruguaylı golcünün kulübü ve kendisiyle görüşmeler yaptı. Rolan’ın transferi, gelen ön bilgiler ışığında bugünkü yönetim toplantısında masaya yatırılacak.
MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR
Fenerbahçe'nin geçmiş dönemlerde de ilgilendiği Diego Rolan, bu sezon Bordeaux formasıyla 29 maça çıktı (19'u ilk 11), 9 gol attı. 24 kez Uruguay Milli Takımı forması giyen, kanatlarda da oynayan Rolan'ın kontratı önümüzdeki sezon bitiyor.
PSG İLE PASTORE PAZARLIĞI
Sarı-lacivertli yönetici Önder Fırat'ın Fransa seyahatinde Paris'te PSG'li yetkililerle de buluşup Javier Pastore için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayan Arjantinli futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle şanssız bir sezon geçirdi. Pastore, PSG'de sadece 15 maçta forma giyerken, 4 asist yaptı.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:36
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
Ultra42 6 maç var en az hakemlerce katledilen. Ve şereften bahsedip şampiyonluk kutlayan en az 10 maç hediye edilen bjk
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
ahahah kendinizi kandırın helal süper devam :D :D :D :D :D :D
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Porto'dan Beşiktaş'a 3 gün süre
Toplam 3
Yorum
boşver 10 milyon ağaçtamı yetişiyor boşverin almayın gelecek sezon bonservisini alıp kendi gelsin.
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