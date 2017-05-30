 Kop gel Sow – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Kop gel Sow

    Kop gel Sow

    Bonservisini alabilirse seneye de F.Bahçe’de.

    Al Ahli'den her gün Fenerbahçeli yöneticileri arayan, sezon başında da büyük fedakarlıklar yaparak dönen Moussa Sow'u yine aynı endişe aldı. Kariyerine çok mutlu olduğu Türkiye'de, çubuklu formayla devam etmek isteyen Senegalli yıldız önümüzdeki sezonun kadrosunda da düşünülüyor. Ancak 10 milyon euro'yu aşan bonservis bedelini sarı-lacivertlilerin ödeme ihtimali bulunmuyor.

    BAŞKANA SÖZ VERDİ
    Başkan Aziz Yıldırım oğlu gibi sevdiği Sow'a "Bonservis işini çöz, burada her zaman yerin var" dedi. 31 yaşındaki forvet oyuncusu da "Bu sezon nasıl döndüysem, seneye yine burada olacağım" ifadelerini kullandı. Taraftar da takıma ruh katan isimlerden olan Sow'un gelecek sezon da kalmasını istiyor.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:14
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