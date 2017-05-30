Kop gel Sow
Bonservisini alabilirse seneye de F.Bahçe’de.
BAŞKANA SÖZ VERDİ
Başkan Aziz Yıldırım oğlu gibi sevdiği Sow'a "Bonservis işini çöz, burada her zaman yerin var" dedi. 31 yaşındaki forvet oyuncusu da "Bu sezon nasıl döndüysem, seneye yine burada olacağım" ifadelerini kullandı. Taraftar da takıma ruh katan isimlerden olan Sow'un gelecek sezon da kalmasını istiyor.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:14
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
Ultra42 6 maç var en az hakemlerce katledilen. Ve şereften bahsedip şampiyonluk kutlayan en az 10 maç hediye edilen bjk
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
ahahah kendinizi kandırın helal süper devam :D :D :D :D :D :D
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Porto'dan Beşiktaş'a 3 gün süre
Toplam 3
Yorum
boşver 10 milyon ağaçtamı yetişiyor boşverin almayın gelecek sezon bonservisini alıp kendi gelsin.
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