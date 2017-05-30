 Josef'e yol göründü – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Josef'e yol göründü

    Josef'e yol göründü

    'de önümüzdeki sezon sistem değişiyor.

    Sarı-lacivertliler artık tek ön liberoya dönecek. Bu ismin de Mehmet Topal olması bekleniyor. 'ya iyi bir teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki ön libero için 6 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi. Josef'e Atletico MG talip. Teklifleri 4 milyon euro'yu geçmedi. İtalya'dan da onu isteyenler var.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:38
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